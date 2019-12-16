İL BİRİNCİLİĞİNDE SERBES VE GREKO ROMEN GÜREŞTE AKYAZI RÜZGARI

14-15 Aralık günü Hendek’te yapılan Yıldızlar ve Gençler serbest ve grekoromen İl seçmelerinde Akyazı rüzgarı esti.

Bu haber 2019-12-16 23:31:39 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

14-15 Aralık günü Hendek’te yapılan Yıldızlar ve Gençler serbest ve grekoromen İl seçmelerinde Akyazı rüzgarı esti. Seçmelerde birinci olan güreşçiler Güreş Federasyonu tarafından belirlenecek olan bir tarihte yapılacak olan grup şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

Buna göre Serbest yıldızlarda birinci olan Akyazılı güreşçiler şunlar;

51 Kg. da Taner Algan/ 55 Kg. da Erhan Algan/ 71 Kg. da Mümin Can Aygün, 80 Kg. da Muhammet Ali Ceylan ve 92 Kg. da Mehmet Alper Civan

Gençlerde birinci olan güreşçiler; 57 Kg. Erhan Algan/ 65 Kg. da Muhammet Talha Beşir/ 86 Kg. da Yunus Emre Kocabıyık ve 92 Kg. da Semih Curoğlu

Antrenörler Kamil Özdağ, Akyazılı güreşçilerin İl seçmelerinde başarılı sonuçlar aldıklarına dikkat çekti ve bu başarımız grup ve Türkiye şampiyonalarında da dev am etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi.