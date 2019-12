BAŞKAN SOYKAN’DAN PENALTI ŞOV

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen As Akyazıspor’un alt yapısının

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen As Akyazıspor’un alt yapısının eski statta yaptığı çalışmaları, salonda sürmekte olan çalışmaları yerinde izledi. Yöneticilerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve futbolcularla tanıştı ve onlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan çalışmakta olan futbolcularla penaltı atma yarışı yaptı ve attığı her penaltının golle sonuçlanması üzerine As Akyazıspor başkanı Ahmet Durmuş, Başkan Soykan’a takımımızın en büyük eksiklerinden biri santrafor eksiğidir. Size bu mevkide forma giydirmek isteriz diye teklifte bulununca Başkan Soykan’da bizim futbolculuk günlerimiz geride kaldı. Şimdi Belediye Başkanlığı görevimizi en iyi şekilde yapabilmenin gayretindeyiz dedi ve Başkan Durmuş’a hem teşekkür etti hem de ligde başarılar diledi.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’mızda sporun her dalında faaliyetlerimiz sürüyor. Futbol bunlardan sadece biridir. Biz Belediye olarak bütün spor dallarına eşit mesafede duruyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde kendilerine destek vermeye çalışıyoruz. Bugün bu sahada hayli çocuklarımızın kalabalık bir şekilde çalışıyor olmaları beni gelecek için umutlandırmıştır dedi ve desteklerinin bundan sonra da süreceği müjdesini verdi. As Akyazıspor başkanı Ahmet Durmuş incelemelerin ve sohbetin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Bilal Soykan’a As Akyazıspora katkılarından ötürü bir plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın alt yapı çalışmalarını ziyaretine ASKF Başkanı Yaşar Zımba, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Birincioğlu ile Ak-Belde A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Bora’da eşlik etti.