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MURAT ZAMANİSOĞLU VEFAT ETTİ.

MURAT ZAMANİSOĞLU VEFAT ETTİ.

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MURAT ZAMANİSOĞLU VEFAT ETTİ.

Akyazı’nın tanınmış simalarından, spor camiasının Bombacı Murat olarak
Bu haber 2019-12-16 00:50:15 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın tanınmış simalarından, spor camiasının Bombacı Murat olarak tanıdığı ve eski siyasetçilerden Murat Zamanisoğlu tedavi görmekte olduğu Düzce Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Eski Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Şefika Zamanisoğlu, Eczacı Serap Edebali ve Ömercikoğlı Eczanesi sahibinin babası olan Murat Zamanisoğlu yaklaşık 5 yıldır yatar hasta olarak evinde tedavi görüyordu.

91 Yaşında hayata gözlerini yuman Murat Zamanisoğlu’nun cenazesi 16 Aralık Pazartesi günü (yarın) Gazisüleyman Paşa Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Merkez aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhum Murat Zamanisoplu’na  Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine Başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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MURAT ZAMANİSOĞLU VEFAT ETTİ.
MURAT ZAMANİSOĞLU VEFAT ETTİ.
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