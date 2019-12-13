EMEKLİ EĞİTİMCİ ZİYAETTİN MERT UMRE’YE GİTTİ

Görev süresini Öğretmen olarak başlayan ve Okul Müdürü olarak tamamlayıp emekliye ayrılan

Bu haber 2019-12-13 15:52:23 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Görev süresini Öğretmen olarak başlayan ve Okul Müdürü olarak tamamlayıp emekliye ayrılan Ziyaettin Mert Umre görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Özel bir firma ile Umre yapmak için kutsal topraklara giden Emekli Eğitimci Ziyaattin Mert 15 gün kalacak.

40 arkadaşı ile birlikte Gazi Süleyman Paşa Cami önünden arkadaşları Ali Yazar, Yunus Çelik, Ali Kilit, Mustafa Balta, Emekli Polis Memuru Hasan Sadıkoğlu ve Emekli din görevlisi İbrahim Gümüş tarafından yolcu edilen emekli eğitimci Mert, kutsal topraklara gideceğim için çok mutluyum. Orada ülkem, milletim, dost ve akrabalarım için de dua yapacağım dedi ve umre dönüşü bütün dostlarını ziyarete beklediğini söyledi.