DEVLET HASTANESİNDE TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Her yıl 29 Kasım günleri kutlanmakta olan dünya tıbbi sekreterler günü Akyazı Devlet hastanesinde

Bu haber 2019-12-13 15:49:42 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Her yıl 29 Kasım günleri kutlanmakta olan dünya tıbbi sekreterler günü Akyazı Devlet hastanesinde de kutlandı. Sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü olarak görev yapmakta olan tıbbı sekreterlerin bu özel günü birçok sağlık sektöründe olduğu gibi Akyazı Devlet Hastanesinde de kutlanıyor olması kurumda bu dalda çalışan personeli son derece mutlu etti.

Akyazı Devlet hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran, İdari ve Mali İşler Müdürü Ayla Soylu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, İdari ve Mali İşler Müdür yardımcısı İlker Üstünkaya’dan oluşan Hastane yönetiminin kadro tam halinde katıldığı kutlamada yine idare tarafından günün anısına hazırlanan pasta arasında kesildi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar tıbbi sekreterlik mesleğinin zor bir meslek olduğunu altını çizdi ve gerek hastanemizde gerekse tüm sağlık kuruluşlarında tıbbı sekreterlerimizin bu anlamlı ve özel günlerini kutluyorum, çalışanlarımızsa da başarılar diliyorum dedi.