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SOKAKTAN SANATA EKİBİ BU DEFA SINIR’I OYNAYACAK

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleri ile sanat hayatlarını sürdürmekte
Bu haber 2019-12-13 15:45:37 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleri ile sanat hayatlarını sürdürmekte olan sokaktan sanata tiyatro ekibi bu sefer Muzaffer İzgü’nün yazdığı SINIR isimli eserini sahneleyecek.

Huzuru, eşitliği, dostluğu, dayanışmayı, aslında her şeyin insanlar için olduğunu, her şeyin kendisinde başlayıp yine kendisinde bittiğini konu eden tek perdelik oyun için Akyazılı sanatçılardan kurulu olan tiyatro ekibi hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Fatih Özel tarafından yönetilecek olan SINIR isimli oyun 17 Aralık Salı günü saat 19.30 da Sosyal Gelişim Merkezi salonunda sahnelenecek. Akyazılılar ücret ödemeden bu oyunu izleyebilecekler.

 
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