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İL BAŞKANI TEVER BAŞKAN SOYKAN’I ZİYARET ETTİ

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı
Bu haber 2019-12-13 15:42:11 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever Akyazı’ya gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette taraflar birbirlerine çalışmaları ile ilgili bilgiler verildiği ve sürmekte olan delege tespitleri ve ardından yapılacak olan İlçe kongresi konularında görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’in Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yaptığı ziyarette Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ile AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de hazır bulundu.

 
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