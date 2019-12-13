FEN İŞLERİ YOĞUN ÇALIŞIYOR

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Akyazı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumuna
Bu haber 2019-12-13 15:39:46 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumuna bakmaksızın yoğun bir tempoda çalışmasını sürdürmesi vatandaşı memnun ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm ekiplerin Akyazı’nın her Mahallesine dağılarak çalışıyor olması işlerin akmadan yapılmasını sağlıyor. Ekiplerin son çalışma yerlerinden biri de Akyazı’ya bağlı Uzunçınar, Eskibedil ve Kabakulak Mahalleleri oldu. Asfalt yama çalışmasının yanı sıra yapılması gereken diğer Belediye hizmetlerinin de aynı anda yapılması üç Mahalle sakinlerini memnun etti ve yaptıkları çalışmalar içinde Fen İşleri ekiplerine teşekkür ettiler.

 
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