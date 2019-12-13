AKYAZI’LILAR ÇİN’E LANET YAĞDIRDI “EY İNSANLIK NEREDESİN “

Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan zulüm nedeniyle kendilerine Akyazı STK Platformu adını veren Diyanet-Sen,

Bu haber 2019-12-13 15:36:59 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan zulüm nedeniyle kendilerine Akyazı STK Platformu adını veren Diyanet-Sen, İ.H.H., Akimder, Eğitim Bir-Sen, Tekder, Beşir Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Umut-Der, Akçeküt ve Sedep isimli kuruluşlar tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda bir araya gelen Akyazılılar hep birlikte “Ey insanlık neredesin” diye haykırdı ve Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Türklere zulüm uygulayan Çin’e de lanet yağdırdı.

Cuma namazı çıkışı Gazi Süleyman Paşa Cami önünde toplanan Akyazılılara hitaben hazırlanan basın bildirisi STK Platformu adına Sinan Şahin tarafından okundu. Hazırlanan bildiride Doğu Türkistan’ın Çin tarafından işgal edildiği, 1949 yılından beri orada yaşamakta olan Uygur Türklerine çeşitli eziyetler uygulandığı ve yine aynı ülke tarafından her seferinde insanlık suçlarının işlendiğine dikkat çekildi.

Uygulanmakta olan işkence ve zulümler nedeniyle yüzlerce insanın hayatlarını kaybettiği, yüzlerce insanın hapishanelerde tutulduğu, dünya ile ilişkilerinin kesildiği, toplama kamplarında Uygur Türklerine akıl almaz işkenceler uygulandığı, jopla dövme, parlak ışıkla körleştirme, aç ve susuz bırakma, soğukta bekletilme, günlerce kaplan koltuğu denilen hareketsiz koltuklarda oturtma, elleri kelepçeli v e ayakları prangalı olarak dolaştırma başta olmak üzere bir çok kötü muamelelerle karşı karşıya kaldığının vurgulandığı basın bildirisinde şu görüşlere de yer verildi “ 20-40 yaş arasındaki Uygur gençlerinin inancını değiştirme, komünist parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanmaktadırlar. Bütün bu eziyetler artık sonlandırılmalı Uygun Türklerinin insanca yaşamalarına imkan tanınmalıdır. Bütün Dünya bu zulmü görmeli ve sessiz kalmamalıdır. Görüyoruz ki bu duruma sadece Türkiye sessiz kalmamaktadır. Biz bütün Dünyayı bir kes daha haykırıyoruz ve bu zulmü durdurun diyoruz”

Düzenlenen Çin’i telin toplantısına katılan Akyazı Müftüsü İzzet Şener’de Ey insanlık neredesin diye sordu ve tüm dünya Ülkelerini yaşanmakta olan bu dramı görmeye, dramın sona erdirilmesi için Çin’e baskı uygulamaya dav et etti ve kısa konuşma sının ardından da duasını yaptı. Düzenlenen toplantı yapılan dua ile son buldu.