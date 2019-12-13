AKYAZI ENDÜSTRİ MESLEKTE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019-2020 Öğretim Yılı Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerin

Bu haber 2019-12-13 11:02:09 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019-2020 Öğretim Yılı Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerin meydana getirdiği eserlerden oluşan resim sergisi törenle açıldı.

Göz kamaştıran ve 65 eserden oluşan sergi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda açıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Demir’in sergimize hoş geldiniz diyerek yaptığı açış konuşmasının ardından yapılan ve Akyazı Kaymakamı Yakup Güney tarafından ve diğer protokolün öğrencilerle birlikte yapılan açılış töreninde sergi ile ilgili bilgi veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Mehmet Sarıgün geçtiğimiz yıl atandığım okulumda başlattığım çalışmalar sonunda 1 yıl içinde öğrencilerimin meydana getirdiği eserler bir sergi açabilme seviyesine geldi. Bu nedenle kısa sürede büyük bir aşama gösteren öğrencilerimi tebrik ediyorum dedi.

Sergiyi gezen Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve İlçe müftüsü İzzet Şener resimleri çok beğendiklerini ifade ederek eser sahipleri öğrencilerden bilgi aldılar.

Bazı daire amirleri, Okul Müdürleri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu resim sergisi 3 gün açık kalacak.