AKYAZI ENDÜSTRİ MESLEKTE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019-2020 Öğretim Yılı Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerin meydana getirdiği eserlerden oluşan resim sergisi törenle açıldı.
Okul Müdürü Hüseyin Demir’in sergimize hoş geldiniz diyerek yaptığı açış konuşmasının ardından yapılan ve Akyazı Kaymakamı Yakup Güney tarafından ve diğer protokolün öğrencilerle birlikte yapılan açılış töreninde sergi ile ilgili bilgi veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar öğretmeni Mehmet Sarıgün geçtiğimiz yıl atandığım okulumda başlattığım çalışmalar sonunda 1 yıl içinde öğrencilerimin meydana getirdiği eserler bir sergi açabilme seviyesine geldi. Bu nedenle kısa sürede büyük bir aşama gösteren öğrencilerimi tebrik ediyorum dedi.