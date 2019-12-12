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GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI SEZAİ MATUR AKYAZI MYO MÜDÜRÜ AYDIN ŞENOL’U ZİYARET ETTİ.

GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI SEZAİ MATUR AKYAZI MYO MÜDÜRÜ AYDIN ŞENOL’U ZİYARET

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GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI SEZAİ MATUR AKYAZI MYO MÜDÜRÜ AYDIN ŞENOL’U ZİYARET ETTİ.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezai Matur
Bu haber 2019-12-12 12:48:40 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

 Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezai Matur Akyazı’da ziyaretlerde bulundu.

Gazetesi Yeni Haber’in yeni binasına taşınması nedeniyle yapılacak törene çeşitli kurum ve kuruluş yetkilileri ile basın camiası ve yakın çevresini davet etmek üzere yaptığı ziyaretlerde ilk olarak Belediye Başkanlığı oradan Kaymakamlık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, daha sonra da Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar’a uğradı kendilerini açılışa davet etti.

 Matur beraberinde Yeni Haber Gazetesi Arifiye temsilcisi Bahattin Tıknaz olduğu halde  Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne yeni Atanan Aydın Şenol’a da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Matur ayrıca MYO Müdürü Aydın Şenol’u da bina açılışlarına davet etti.

 Akyazı MYO’nun yeni Müdürü Aydın Şenol yapılan ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür ederek okulu hakkında ve de Sakarya’da açılacak olan yeni üniversitenin Akyazı’da açılacak sağlık bilimleri fakültesi ile ilgili bilgiler verdi.

 Sakarya Yeni Haber Gazetesinin yeni binasının açılış töreni 14 Aralık 2019 Cumartesi günü Adapazarı Yeni Doğan Mahallesi Bosna Caddesi no: 166 da saat 14.00 te. 

 

 
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