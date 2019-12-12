BAŞKAN SOYKAN VE MECLİSİN KADIN ÜYELERİ ANKARADAKİ ŞURAYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve Ankara’da ATO salonunda gerçekleşen

Bu haber 2019-12-12 12:44:31 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Cumhurbaşkanı Re cep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve Ankara’da ATO salonunda gerçekleşen ”Uluslararası Yerel Yönetimlerde kadın” şurasına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Belediye Meclisinin kadın üyeleri Meryem Sağlam, Hümeyra Hikmet Saygıdeğer ve Sevinç Özer de katıldı. Akyazı heyeti yine aynı toplantı salonunda açılan Sakarya standını da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile birlikte gezdiler.

Ankara dönüşü açıklama yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve” Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın” Şurasına Belediyemiz Kadın Üyeleri ile birlikte katıldık. Yararlı geçen şura sırasında da Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan ve kadınlarımızın yaptıkları ürünlerden oluşan Sakarya standını da yine birlikte gezdik ve çok beğendik dedi.