AKYAZI ADD’DEN BAŞKAN SOYKAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

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Kısa Adı ADD olan Akyazı Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimi 31 Mart seçimlerinde
Bu haber 2019-12-11 18:35:55 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

 

 Kısa Adı ADD olan Akyazı Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimi 31 Mart seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

 ADD Akyazı Şube Başkanı Oktay Aktaş beraberinde dernek üyeleri Nebahat Furuncuoğlu, Cihan Meral, Miktat Baştan ve Kenan Certel olduğu halde Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun diyerek başarı dileklerinde bulundular.

 Belediye Başkanı Soykan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Başkan’a çerçeveli bir Atatürk fotoğrafı armağan eden ADD heyeti fotoğrafı Belediyenizin bir köşesinde görmek istediklerini söylediler.

 Oldukça samimi bir hava içinde geçen ziyarette ADD olarak bazı taleplerde de bulundular. Akyazı’ya bir bando kazandırılması, Eskiden olduğu gibi resmi tatilin başladığı Cuma günü akşamları ve Pazartesi sabahları Atatürk anıtı önünde İstiklal Marşı okunması, Küçük esnafın korunması amacı ile bundan böyle büyük marketlerin açılmasına izin verilmemesi, As Akyazıspor’un 3. Lige yükselmesi için  gerekli desteğin verilmesi, ilçedeki trafik sorununa çare bulunması, sözü verilen fakültenin bir an önce açılması ve ilçenin mevcut olan turizm potansiyelinin canlandırılması için çaba gösterilmesi gibi isteklerde bulundular.

 Belediye Başkanı Bilal Soykan da ADD’nin ziyaretinden memnunluk duyduğunu ifade ederek isteklerinizin yerine getirilmesi için belediyemiz imkanlarını zorlayarak çalışıyoruz. Fakülte konusuna gelince olursa olsun da nasıl olursa olsun düşüncesi ile hareket etmek istemiyoruz. Her yönü ile mükemmel ve eksiksiz bir fakülte olması için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde olacağız şeklinde konuşu.

 ADD heyeti  Başkan Soykan’ın  ikramlarının ardından  teşekkür ederek Belediye’den ayrıldılar.

 

 

 
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