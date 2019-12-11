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Çakıroğlu geleceğin Hukukçularıyla sohbet etti

Akyazı Belediye meclis üyesi Avukat Furkan Çakıroğlu Meslek tanıtım günleri kapsamında
Bu haber 2019-12-11 18:33:43 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye meclis üyesi Avukat Furkan Çakıroğlu Meslek tanıtım günleri kapsamında Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Akyazı Kız İmam Hatip Ortaokulunun gelecekte ideallerinde Hukuk Fakültesi olan öğrencileriyle okul toplantı salonunda bir Avukatlık mesleği ve Hukuk konusunda bilgiler verdi.

 Avukat Furkan Çakıroğlu Meslek tanıtım günleri kapsamında Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Akyazı Kız İmam Hatip Ortaokulunda eğitimlerini sürdürmekte olan öğrenci kardeşlerimize Avukatlık mesleğimizle ilgili bildiklerimizi anlattık. Özellikle Hukuk Fakültesi eğitim almak isteyen kardeşlerimizden oluşan öğrenci grubunun Hukuk Fakültesine ve bizzat Avukatlık mesleğine ilgileri bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Programı düzenleyen ve beni davet eden ve son derece misafirperver bir tutum sergileyen Okul Müdürümüz Muammer Hikmet'e,  Okul rehber Öğretmenlerimiz Kerem Sarı ve Zehra Çamyar’a teşekkür ediyorum dedi.

Okul Müdürü Muammer Hikmet’te Avukat Furkan Çakıroğlu’na davetlerine icabet etmesi ve öğrencilerini mesleği ile ilgili olarak dolu dolu bilgilendirmesi nedeniyle çiçek vermek suretiyle ikmet’te AVvukat AVteşekkür etti.
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