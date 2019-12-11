YILDIRIM AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Yıldırım Parke Fabrikası sahibi İsmail Yıldırım’ın babası ve Sakarya eski Milletvekili

Bu haber 2019-12-11 18:29:10 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Yıldırım Parke Fabrikası sahibi İsmail Yıldırım’ın babası ve Sakarya eski Milletvekili Recep Yıldırım’ın ağabeyi ve Yıldırım ailesinin büyüğü Ahmet Yıldırım’ın vefatı aileyi olduğu kadar sevenlerini de derinden üzdü.

Ahmet Yıldırım’ın cenazesi Gazi Süleyman Paşa Caminde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya eski Milletvekili Ali İnci, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Akyazı Belediyesi eski başkanı Yaşar Yazıcı, Hendek eski Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi partilerin İlçe başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TK Başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.