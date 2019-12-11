BAŞKAN SOYKAN YAYLADA STRES ATTI

31 Mart günü yapılan Mahalli seçiminde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan, göreve geldikten sonra

Bu haber 2019-12-11 00:36:30 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

31 Mart günü yapılan Mahalli seçiminde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan, göreve geldikten sonra yaşadığı ve halen de yaşamakta olduğu stresi atabilmek için zaman zaman sessiz yerlere kaçamak yapar. Başkan Soykan’ın en son kaçamak yaptığı yer ise Acelle yaylası oldu.

Ormanda Akyazı Orman İşletmesi tarafından resmi yaptırılmakta olan ağaç kesiminde çalışan işçilerin davetini kırmayarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi Mustafa Birincioğlu olduğu halde yaylaya giden ve yapılan davete icabet eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, burada kendisine ikram edilen odun ateşinde pişirilen çevirme keçi eti yiyen Başkan Soykan ve beraberindekiler, yemek sonrası ikram edilen çaylarını da içerek yayladan geri döndüler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, orman envali kesmekte olan işçilerin yaptığı davete katılmak için geldiği yaylada güzel ve stressiz bir gün geçirdiğini söyledi ve daveti yapan işçilere ve kendisi ile birlikte dav ekte katılanlara teşekkür etti.

Hanyatak Mahalle Muhtarı Ahmet Acar’da yapılan davette Belediye Başkanı Bilal Soykan’a refakat etti.