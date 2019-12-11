AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR

Sadık Bora’nın yoğun işlerini ileri sürerek ayrıldığı AK Parti Akyazı Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Kemal Akyüz, hazırladığı Yönetim Kurulu listesini gönderdiği Genel Merkezden onaylanarak gelmesini bekliyor.
Kollarını sıvayarak onayın gelmesini bekleyen AK Parti Akyazı Gençlik Kolları Başkanı Kemal Akyüz ve yönetiminde yer alacak olan AK Partili gençler, İlçe teşkilat binasında bir araya gelerek onay gelene kadar yapacakları çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundular.
Kemal Akyüz’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya Gençlik Kollarının yeni yöneticileri ile partili gençler katıldı. Genel Merkeze gönderilen listenin de önümüzdeki günlerde onaylanıp gelmesi bekleniyor.