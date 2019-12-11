AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR

Sadık Bora’nın yoğun işlerini ileri sürerek ayrıldığı AK Parti Akyazı Gençlik Kolları

Bu haber 2019-12-11 00:34:51 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.