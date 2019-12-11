Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKAN SOYKAN YAYLADA STRES ATTI

BAŞKAN SOYKAN YAYLADA STRES ATTI

AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR

AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR

AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ

AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ

As Akyazı Spor -1 Arifiye Doğan Spor -1

As Akyazı Spor -1 Arifiye Doğan Spor -1

KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

SEDAŞ SORUNU ÇÖZDÜ

SEDAŞ SORUNU ÇÖZDÜ

AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR

Sadık Bora’nın yoğun işlerini ileri sürerek ayrıldığı AK Parti Akyazı Gençlik Kolları
Bu haber 2019-12-11 00:34:51 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Sadık Bora’nın yoğun işlerini ileri sürerek ayrıldığı AK Parti Akyazı Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Kemal Akyüz, hazırladığı Yönetim Kurulu listesini gönderdiği Genel Merkezden onaylanarak gelmesini bekliyor.

Kollarını sıvayarak onayın gelmesini bekleyen AK Parti Akyazı Gençlik Kolları Başkanı Kemal Akyüz ve yönetiminde yer alacak olan AK Partili gençler, İlçe teşkilat binasında bir araya gelerek onay gelene kadar yapacakları çalışmalarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundular.

Kemal Akyüz’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya Gençlik Kollarının yeni yöneticileri ile partili gençler katıldı. Genel Merkeze gönderilen listenin de önümüzdeki günlerde onaylanıp gelmesi bekleniyor.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
00:41 - BAŞKAN SOYKAN YAYLADA STRES ATTI
31 Mart günü yapılan Mahalli seçiminde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan, görev...
00:36 - AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR
Sadık Bora’nın yoğun işlerini ileri sürerek ayrıldığı AK Parti Akyazı Gençlik Kolları ...
02:01 - BÜYÜKŞEHİR VE AKYAZI BÜROKRATLARI 2020 YILI YATIRIMLARI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve bürokratları ile Akyazı Belediyesi Başkan ve Dair...
00:29 - ESKİBEDİL MAHALLESİNDEN YOLLARINI ASFALTLAMAYAN BELEDİY
Akyazı’nın Ova mahallelerinden Eskibedil Mahalle halkı ana yoldan mahalle içine kadar ola...
10:01 - AKP İLÇE YÖNETİMİ OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI
AK Parti Akyazı İlçe Yönetimi Mesut Ekrem’in başkanlığında toplandı....
23:59 - AK PARTİDE DELEGE SEÇİMLERİ SÜRÜYOR
Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı Genel Merkezin talimatları ışığında Mahalle Delegelerinin...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR
AKYAZI GENÇLİK KOLLARI ONAY BEKLİYOR
8 Kez Okundu
BAŞKAN SOYKAN YAYLADA STRES ATTI
BAŞKAN SOYKAN YAYLADA STRES ATTI
8 Kez Okundu
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ