Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ

AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ

As Akyazı Spor -1 Arifiye Doğan Spor -1

As Akyazı Spor -1 Arifiye Doğan Spor -1

KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

SEDAŞ SORUNU ÇÖZDÜ

SEDAŞ SORUNU ÇÖZDÜ

BÜYÜKŞEHİR VE AKYAZI BÜROKRATLARI 2020 YILI YATIRIMLARINI KONUŞTU

BÜYÜKŞEHİR VE AKYAZI BÜROKRATLARI 2020 YILI YATIRIMLARINI KONUŞTU

SAKARYA VALİSİ NAYIR’DAN YAZAKİ'YE ZİYARET

SAKARYA VALİSİ NAYIR’DAN YAZAKİ'YE ZİYARET

AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ

Akyazı’da görev yapan öğretmenlerin kurduğu MEŞALE Akyazı Öğretmen Topluluğu Halk Müziği
Bu haber 2019-12-07 23:39:44 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı’da görev yapan öğretmenlerin kurduğu MEŞALE Akyazı Öğretmen Topluluğu Halk Müziği Gurubu dün gece muhteşem bir konserle Milli Eğitim camiasının huzurundaydı.

 Kabakulak Mahallesi Ortaokulu Müdür Yardımcısı İngilizce Öğretmeni Ercan Aslan yönetiminde Can Yurdaer, Burak Yağmur, Ece Akyıldız, Emel Nilay Karakuş, Gizem Kayhan, Erkan Selçuk, Nurcan Sungur Traş, Osman Karateke, Süha Ak, Serdar Babaoğlan, Fatih Yılmaz, Ufkun Duyulmuş, Emirhan İbrahim Ablak, Yasin Aydın ve Reşat Beyoğlu’dan oluşan Türk Halk Müziği topluluğu söyledikleri birbirinden güzel türkülerle izleyenleri büyülemeyi başardılar.

 Konser öncesi bir konuşma yapan program sunucusu Ercan Aslan geceye katılanlara hoş geldiniz diyerek 2019-2020 Öğretim yılı başında kurulan Meşale gurubu olarak amacımız Öğretmen arkadaşlarımıza motivasyon kazandırmak, onlarla yakın ilişkiler kurarak sorunlarını paylaşıp çözüme kavuşturmak, okullarda çeşitli etkinliklerde bulunan meslektaşlarımıza destek vermek, 2023 MEB eğitim vizyonuna uyumlu her türlü kültürel, sanatsal ve sportif içerikli kursların açılmasını sağlamak bu kurslara katılımları teşfik etmek ve de her şeyden önemlisi “ Ben değil, biz duygusu”nu kazandırmaktır. Dedi. Yakın bir gelecekte Halk oyunları ile huzurunuzda olacağız diyen Aslan daha sonra topluluğu isim isim okuyarak tanıttı.

 Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim merkezi salonuna sığmayan ve yer bulamayanların yerlere oturarak izlediği konserde birbirinden güzel ve de sevilen türküler okundu. Bir çoğu koro halinde olmak üzere 25 parça okundu. Okunan türkülere salonda bulunanların da katılması ile coşkulu anlar yaşandı.

Edebiyat öğretmeni Reşat Beyoğlu’nun “Ben Anadoluyum” adlı şiiri ise şiir böyle okunur dedirtti ve ayakta alkışlandı.

 Bir gurup kız öğrencinin gösterisinin ardından programın sona erdiği anonsu yapıldı. Ancak seyircinin ısrarı üzerine 2 türkü daha okundu.

Kaymakam Yakup Güney ve beraberindeki protokol sahneye çıkarak topluluk üyelerini teker teker tebrik ederek teşekkür ettiler.

 

 

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
23:47 - AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ
Akyazı’da görev yapan öğretmenlerin kurduğu MEŞALE Akyazı Öğretmen Topluluğu Halk Müziği...
02:10 - KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ
Tarık Bağlan, Onur Yar, Ramazan ve Yusuf Çelikbaş ile Erkan Gürel çalışma hayatlarını...
17:55 - ECZACI DURGUT MESLEĞİNİ ANLATTI
Akyazı’da Eczacılık yapan ve aynı zamanda S.A.B.A.H Derneği Başkanlığını da yürüten...
10:05 - ERGÜN ÖZTÜRK’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
03.12.1958 doğumlu olan ve 61 yaşına basan emekli eğitimci ve bugünün siyasetçisi olan Aky...
09:57 - Öz İplik İş Sendikası Engellileri Unutmadı
Hak İş’e bağlı Öz İplik İş sendikası Akyazı şubesi 3 Aralık Engeliler gününde Çak ...
00:21 - ON PARMAĞINDA ON MARİFET
Ergün Öztürk emekli bir eğitimcidir. Görev ve Müdürlük yaptığı tüm okul ve kurumlarda başa...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ