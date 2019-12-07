AKYAZI’DAKİ ÖĞRETMENLERİN MUHTEŞEM KONSERİ

Akyazı’da görev yapan öğretmenlerin kurduğu MEŞALE Akyazı Öğretmen Topluluğu Halk Müziği

Bu haber 2019-12-07 23:39:44 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da görev yapan öğretmenlerin kurduğu MEŞALE Akyazı Öğretmen Topluluğu Halk Müziği Gurubu dün gece muhteşem bir konserle Milli Eğitim camiasının huzurundaydı.

Kabakulak Mahallesi Ortaokulu Müdür Yardımcısı İngilizce Öğretmeni Ercan Aslan yönetiminde Can Yurdaer, Burak Yağmur, Ece Akyıldız, Emel Nilay Karakuş, Gizem Kayhan, Erkan Selçuk, Nurcan Sungur Traş, Osman Karateke, Süha Ak, Serdar Babaoğlan, Fatih Yılmaz, Ufkun Duyulmuş, Emirhan İbrahim Ablak, Yasin Aydın ve Reşat Beyoğlu’dan oluşan Türk Halk Müziği topluluğu söyledikleri birbirinden güzel türkülerle izleyenleri büyülemeyi başardılar.

Konser öncesi bir konuşma yapan program sunucusu Ercan Aslan geceye katılanlara hoş geldiniz diyerek 2019-2020 Öğretim yılı başında kurulan Meşale gurubu olarak amacımız Öğretmen arkadaşlarımıza motivasyon kazandırmak, onlarla yakın ilişkiler kurarak sorunlarını paylaşıp çözüme kavuşturmak, okullarda çeşitli etkinliklerde bulunan meslektaşlarımıza destek vermek, 2023 MEB eğitim vizyonuna uyumlu her türlü kültürel, sanatsal ve sportif içerikli kursların açılmasını sağlamak bu kurslara katılımları teşfik etmek ve de her şeyden önemlisi “ Ben değil, biz duygusu”nu kazandırmaktır. Dedi. Yakın bir gelecekte Halk oyunları ile huzurunuzda olacağız diyen Aslan daha sonra topluluğu isim isim okuyarak tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim merkezi salonuna sığmayan ve yer bulamayanların yerlere oturarak izlediği konserde birbirinden güzel ve de sevilen türküler okundu. Bir çoğu koro halinde olmak üzere 25 parça okundu. Okunan türkülere salonda bulunanların da katılması ile coşkulu anlar yaşandı.

Edebiyat öğretmeni Reşat Beyoğlu’nun “Ben Anadoluyum” adlı şiiri ise şiir böyle okunur dedirtti ve ayakta alkışlandı.

Bir gurup kız öğrencinin gösterisinin ardından programın sona erdiği anonsu yapıldı. Ancak seyircinin ısrarı üzerine 2 türkü daha okundu.

Kaymakam Yakup Güney ve beraberindeki protokol sahneye çıkarak topluluk üyelerini teker teker tebrik ederek teşekkür ettiler.