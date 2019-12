As Akyazı Spor -1 Arifiye Doğan Spor -1

Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda mücadele veren As Akyazı Spor evinde ağırladığı

Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda mücadele veren As Akyazı Spor evinde ağırladığı Arifiye Doğan Spor ile 1-1 berabere kalırken. Arifiye ekibi Yılmaz’ın ayağından 16. Dakikada birde penaltı kaçırdı.

As Akyazı Spor Cumartesi günü evinde Arifiye Doğan Spor ile karşılaştı. Arifiye Spor maçın 16 dakikasında As Akyazı Sporlu Kemal’in Yılmaz’ı ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucu maçın hakemi tarafından verilen penaltı kararı verdi. Kemal’in kullandığı penaltıyı As Akyazı file bekçisi Caner kurtardı. İlk yarı 0-0 bitti.

2.İnci yarıda karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı 65 dakikada Arifiye Spor Ahmet’in ayağından 1-0 öne geçerken 80 Dakikada Şenol As Akyazı Spor’un beraberlik golünü kaydetti.

85.dakikada Arifiye Spor’un atağını faulle kesen Hasan Ş. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı. kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca As Akyazı Spor Arifiye Doğan Spor puanları paylaştı. 1-1

Saha Akyazı Sentetik

Saat:14.00

Hakemler: Süleyman Hilmi Metin***, Önder Demir***,İlker Yavuz***

As Akyazı Spor

Caner**Hasan Ö.*** Kemal** (Hasan **Ş.Dk.81 Kırmızı Kart) ,Mehmet **,İrfan***Emre** ,Furkan***(Baha**) ,Efendi** ,Oğuzhan** ,Şenol***

Ant: Fikret Karakaş

Arifiye Doğan Spor

Kadir**(Alican) Ensar** Muhammet**(Oğuzhan**)Halil**, Ahmet** Burak** İlyas** Mert**(Erkan**)Yılmaz**Aydın**Gürkan**

Ant: Selçuk Öztunç

Goller Dk.65 Ahmet Arifiye ,Dk. 80 Şenol As Akyazı

Kırmızı Kart Dk.85 Hasan Ş. As Akyazı