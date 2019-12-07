As Akyazı Spor -1 Arifiye Doğan Spor -1

Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda mücadele veren As Akyazı Spor evinde ağırladığı

Bu haber 2019-12-07 23:32:09 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.