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KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

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KUZULUK'LU GENÇLERİN PİDE KEYFİ

Tarık Bağlan, Onur Yar, Ramazan ve Yusuf Çelikbaş ile Erkan Gürel çalışma hayatlarını
Bu haber 2019-12-07 02:07:41 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Tarık Bağlan, Onur Yar, Ramazan ve Yusuf Çelikbaş ile Erkan Gürel çalışma hayatlarını İstanbul’da sürdüren Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinin genç ve dinamik bireyleridir.

Bu beşli fırsat buldukça sık sık bir araya gelip hem birbirlerini özlemeden tekrar görmeyi hem de birbirlerinden habersiz sıla hasreti çektikleri Kuzuluk’tan aldıkları bilgileri ve haberleri birbirlerine anlatmayı gelenek hale getiren Kuzuluk Mahallesinin gençleri, bu kez de İstanbul’da Lider Pide salonunda bir araya gelip bir kez daha hasret giderdiler.

Bu bir araya gelişlerini sosyal medya üzerinden tüm dostlarına da duyuran Kuzuluklu gençler bu tür bir araya gelişleri aksatmadan ve sıklıkla yapacakları konusunda da görüş birliğine vardıklarını yine sosyal medya hesaplarından duyurdular.

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