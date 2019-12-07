SEDAŞ SORUNU ÇÖZDÜ

SEDAŞ, Akyazı Kuzuluk Orta Mahalleye bağlı Cemalbey Mahallesi sakinlerinin uzun zamandan beri

Bu haber 2019-12-07 02:01:56 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

SEDAŞ, Akyazı Kuzuluk Orta Mahalleye bağlı Cemalbey Mahallesi sakinlerinin uzun zamandan beri şikayet ettiği voltaj düşüklüğünü ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmayı tamamladı.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın Mahalle sakinlerinin voltaj düşüklüğünden ötürü uzun zamandan beri sıkıntı çektiğini bildirdiği SEDAŞ, bu sıkıntıyı gidermek için trafonun güçlendirme ve kablo değişimini yapmak için başlattığı ç alışmayı tamamlayarak var olan sıkıntıyı da ortadan kaldırdı.

Çalışmanın kısa sürede tamamlandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, müracaatlarını dikkate alan ve sıkıntıyı çözmek için hemen çalışma başlatan ve de çözen SEDAŞ yetkilileri ile çalışanlarına teşekkür etti ve böylece Mahallem sakinlerinin bir sıkıntısını daha gidermenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.