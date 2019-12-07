BÜYÜKŞEHİR VE AKYAZI BÜROKRATLARI 2020 YILI YATIRIMLARINI KONUŞTU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve bürokratları ile Akyazı Belediyesi Başkan ve Daire Müdürleri bir araya gelerek

Bu haber 2019-12-07 01:57:59 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve bürokratları ile Akyazı Belediyesi Başkan ve Daire Müdürleri bir araya gelerek Büyükşehrin 2020 yılında Akyazı’da yapacağı yatırımlar ve Akyazı Belediyesinin yine aynı yılla ilgili olarak Büyükşehirden isteklerini görüştü.

HEYET KALABALIK GELDİ

Akyazı Belediye Meclisi salonunda gerçekleşen istişare toplantısına Sakarya Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter yardımcıları Ali Oktar ve Bedrullah Elçin, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci ve Büyükşehrin diğer bürokratları kalabalık bir şekilde katıldı. Büyükşehirden gelen misafirlere de Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz ile Daire Müdürleri ev sahipliği yaptılar.

Saat 14.00 de başlayıp 18.00 de sona eren yapılan bu toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına ait yılında Akyazı’da yapmayı planladığı kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarla, Akyazı Belediyesinin Büyükşehirden yapmasını istediği yatırımlar konuşuldu.

Akyazı Belediyesinin bu toplantıda Akyazı genelinde düşünülen imar planı değişiklikleri, su ve kanalizasyon gibi alt yapı, yolların asfaltlanması gibi çalışmaları ile Karacasu ıslah çalışmalarının kaldığı yerden devam edilerek 2020 yılı içinde tamamlanması ve oto garajı yapımı konularında Büyükşehirden destek istediği sızan bilgiler arasında yer aldı.

VALİ VE B.Ş. BELEDİYE BAŞKANIDA TOPLANTIYA KATILDI

Büyükşehir bürokratları ile Akyazı Belediyesi yetkilileri arasında yapılan istişare toplantısının son bölümüne Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de çat kapı yaparak katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Nayir, Sakarya’nın önemli ve de mükemmel bir şehir olduğunu söyledi eve Büyükşehir ile İlçe Belediyelerinin uyum içinde çalışıyor olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu birlik ve beraberlik Sakarya’ya yakışan hizmetlerin gelmesinde başrol oynamaktadır dedi ve 2020 yılında yapılacak olan yatırımları hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de Büyükşehir olarak 2020 yılında İlçe Belediyelerimizle birlikte yapacağımız yatırımlar konusunda İlçeye giderek görüş alışverişinde ve istişarede bulunuyoruz. Bugün de tam kadro halinde Akyazı’ya geldik. Seçimlerde Akyazı’nın bize verdiği asla unutmadık ve yapacağımız yatırımlarda bu durumu her zaman göz önüne alacağız dedi ve 2020 yılında yapacağımız yatırımlarla Sakarya’mızı ve tüm İlçelerimizi daha da güzelleştirecek ve sorunu en aza indireceğimiz açıklaması yaptı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yaptığı konuşmada toplantılarına katılan Vali Nayir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’ye ve Büyükşehir bürokratlarına teşekkür etti ve birlik beraberlik içinde yapacağımız güzel hizmetlerimizle bizi oyları ile taltif ve takdir eden hemşehrilerimize borcumuzu ödeyeceğiz dedi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.