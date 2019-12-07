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SAKARYA VALİSİ NAYIR’DAN YAZAKİ'YE ZİYARET

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir beraberinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney,
Bu haber 2019-12-07 01:45:14 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir beraberinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İş-Kur Müdürü Tekin Kaya olduğu halde Kuzuluk’ta faaliyetini sürdürmekte olan Yaza-ki fabrikasına bir ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Yaza-ki yetkilileri tarafından fabrika ile ilgili bilgilendirilen Vali Nayir, daha sonra fabrikayı gezdi, çalışanlarla sohbet etti ve yaptıkları çalışmaları da bir müddet izledi.

Daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir istihdama ve ülkeye verdiği katkılardan ötürü Yaza-ki yöneticilerine bir teşekkür belgesi verdi.
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