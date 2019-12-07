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ERGÜN HOCA BU DEFA KABAĞI BASINA YEDİRDİ

Emekli Eğitimci ve bugünün MHP’li Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi olan Ergün Öztürk, her hafta Cuma günü namaz
Bu haber 2019-12-07 01:37:50 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Emekli Eğitimci ve bugünün MHP’li Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi olan Ergün Öztürk, her hafta Cuma günü namaz sonrası ikram etmekte olduğu kabak tatlısını bu sefer Akyazı’da görev yapan basın mensuplarına ikram etti. Davet sırasında tesadüfen Ofise gelen Vergi Dairesi Emekli Müdürü Yaşar Kulaksız da basınla birlikte Ergün Hoca tarafından ikram edilen kabak tatlısını yeme şansını buldu.

Akyazı’da görev yapan basın mensupları Salim Özyılmaz, Kenan Certel, Ali Şanlı, Sezai Yolcuoğlu ve Ayhan Arslan kendi çalışma Ofisinde ağırlayan Ergün Öztürk basın mensuplarına kendi elleri ile yaptığı kabak tatlısının ikramını da yine kendisi yaptı.

Ergün Öztürk konuşmasında şunları söyledi “ Bir müddettir haftanın Cuma günleri yapıp ikram etmekte olduğum kabak tatlısını bu hafta siz değerli basın mensubu dostlarımıza o da benim gibi emekli bir eğitimci olan ve şu anda basın mensubu olarak Akyazılılara hizmete devam eden Kenan Certel büyüğümün bir müddet önce yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak genç yaşta vefat eden oğlu Muhsin Certel’i bir kez daha anma ve ruhuna ithafen ikram ediyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum”

Davete katılan gazetecile rde yaptığı ve ikramda bulunduğu kabak tatlısının mükemmelliği nedeniyle Ergün Öztürk’e teşekkür ederken, genç yaşta hayatını kaybederek hem ailesini hem de tüm sevenlerini üzüntü içinde bırakan Muhsin Certel’e dua ve mekanı cennet olsun temennisini yapmayı ihmal etmediler.
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