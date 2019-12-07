ESKİBEDİL MAHALLESİNDEN YOLLARINI ASFALTLAMAYAN BELEDİYEYE SİTEM

Akyazı’nın Ova mahallelerinden Eskibedil Mahalle halkı ana yoldan mahalle içine kadar olan 3 kilometrelik yollarını

Bu haber 2019-12-07 00:24:59 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Ova mahallelerinden Eskibedil Mahalle halkı ana yoldan mahalle içine kadar olan 3 kilometrelik yollarını 4 yıldanberi asfaltlamayan Akyazı Belediyesine oldukça kırgın.

MHP Akyazı İlçe teşkilatının Eskibedil mahallesine yaptığı sohbet toplantısında MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’nin herhangi bir probleminiz var mı sorusuna cevap veren Mahalle muhtarı Ali Osman Balcı mahallemize gelirken yollarımızı gördünüz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Alt tarafı 3 kilometrelik yol. Kaç yıldanberi yapılacak sözleri ile bizleri oyalıyorlar. Yüksek mahallelerde kilometrelerce yolu asfaltlayan Belediyemiz bizim mahalleye gelince es geçiyorlar. Bunu anlamamız mümkün değil. Belediye Mahallemizde bulunan bir çok yerimizi de sattı. Hiç değilse bu gelirinden mahallemizin yolu asfaltlanabilirdi. Dedi. Mahalle olarak başka bir problemimiz yok. Öyle görünüyor ki bir kışı daha çamur içinde geçireceğiz. Diyerek içini dökerken Eskibedil halkı da muhtarlarına destek verdi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Muhtarın konuşmasını dinledikten sonra ziyaretlerinin sebebinin sizlerle hem sohbet etmek ve hem de sorunlarınızı dinleyerek not alıp Cumhur ortağımız olan yetkililer iletip çözüm getirmek için gayret göstereceğiz. Şeklinde konuştu.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Veysel Tuna, Yaşar Kulaksız ve İhsan Özcan 2 saatlik sohbetin ardından topluca çektirilen hatıra fotoğrafının ardından mahalle halkına teşekkür ederek veda ettiler.



