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MHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATINDAN HASTA ZİYARETİ

MHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATINDAN HASTA ZİYARETİ

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MHP AKYAZI İLÇE TEŞKİLATINDAN HASTA ZİYARETİ

Her Hafta bir mahalleye ziyaret gerçekleştiren ve vatandaşlarla kahvehane sohbetleri gerçekleştiren
Bu haber 2019-12-06 00:35:26 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

Her Hafta bir mahalleye ziyaret gerçekleştiren ve vatandaşlarla kahvehane sohbetleri gerçekleştiren MHP Akyazı İlçe teşkilatı gittikleri mahallelerde hastalıkları dolayısı ile evinde yatmakta olan hastaları da ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar.

 MHP’liler geçtiğimiz akşam Eskibedil Mahallesindeydiler kahvehane sohbetinin ardından evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası ayak bileği kırılan ve evinden istirahat etmekte olan mahalle halkının sevilen isimlerinden Hikmet Tuz’u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundular.

 Hikmet Tuz ziyaretçileri İlçe Başkanı Ali Dertli, Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, Veysel Tuna, Yaşar Kulaksız ve İhsan Özcan’a yaptıkları ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti. Ziyarette mahalle muhtarı Ali Osman Balcı da hazır bulundu.

 Hikmet Tuz’un bir süre daha evinde istirahat edeceği öğrenildi..

 

 

 
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