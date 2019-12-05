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ECZACI DURGUT MESLEĞİNİ ANLATTI

ECZACI DURGUT MESLEĞİNİ ANLATTI

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ECZACI DURGUT MESLEĞİNİ ANLATTI

Akyazı’da Eczacılık yapan ve aynı zamanda S.A.B.A.H Derneği Başkanlığını da yürüten
Bu haber 2019-12-05 17:52:11 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Eczacılık yapan ve aynı zamanda S.A.B.A.H Derneği Başkanlığını da yürüten İlhan Durgut Kuzuluk Enver Ören Ortaokulunun misafiri oldu.

Ziyareti sırasında öğrencilerle de buluşan Durgut, yapmakta olduğu Eczacılık Mesleği ile ilgili öğrencilere geniş bilgiler verdi ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Yararlı bir ziyaret ve yararlı bir görüşme olduğunu belirten Eczacı İlhan Durgut, bu tür okul ziyaretlerine bundan sonra da devam edeceğini ve öğrencileri mesleğiyle ilgili bilgilendireceğini söyledi.
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