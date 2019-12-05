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AKYAZILI MUHTARLARIN TOPLANTISI YAPILDI

Akyazı Mahalle Muhtarları Aralık ayına ait olağan toplantısını yaptı. Kaymakam
Bu haber 2019-12-05 17:49:57 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Mahalle Muhtarları Aralık ayına ait olağan toplantısını yaptı. Kaymakam Yakup Güney’in başkanlık yaptığı toplantı Öğretmen Evi salonunda yapıldı. Toplantıya daire Müdürleri de katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Mahalle Muhtarları sorunlarını ilgili daire müdürlerine aktarma fırsatı bulurken, daire müdürleri de kendilerine aktarılan sorunların çözümü konusunda Mahalle Muhtarlarına geniş bilgiler verdiler.

Toplantıda ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeliği için de seçim yapıldı. Seçim sonunda Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman ile Ömercikler Mahallesi Muhtarı Ömer Bozkurt seçildiler. Toplantıda Belediyeyi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak temsil etti.

 
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