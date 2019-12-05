SAKARYA GÜREŞ SPORUNDAKİ İDDİASINI BU TURNUVADA DA GÖSTERDİ

Sakarya güreş sporunda iddialı bir İl. Bu iddiasını 28-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Olimpik salonunda

Bu haber 2019-12-05 17:47:59 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Sakarya güreş sporunda iddialı bir İl. Bu iddiasını 28-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Olimpik salonunda düzenlenen İmam Hatip Okulları arası serbest ve grekoromen dallarında katıldığı turnuvada bir kez daha gösterdi ve turnuva sonunda Sakarya’yı temsil eden İmam Hatipli güreşçiler takım halinde ikincilik elde ederken, aynı turnuvada 4 birincilik, 5 ikincilik ve 3 de üçüncülük kazanarak 12 madalyanın sahibi olmayı başardılar.

Sakarya’yı temsil eden ve takım halinde ikinci olmayı başaran güreş takımında Akyazı İmam Hatip Okulu öğrencileri de vardı ve Akyazılı güreşçiler bu turnuvada alınan 12 madalyadan iki birincilik, üç ikincilik ve üç de üçüncülük kazanmak suretiyle katıldıkları turnuvada kazanılan 12 madalyanın 8’ini alarak büyük katkı verdiler.

İstanbul’da yapılan turnuvaya giden Sakarya kafilesinin başkanlığını Akyazı İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Şükrü Kurşun yaparken, antrenörlüklerini de Akyazı Güreş Kulübü antrenörü ve dünya şampiyonu güreşçi Kamil Özdağ ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenör Oğuz Zor yaptılar.

İstanbul’da yapılan ve bölge yarışması olarak isimlendirilen turnuva da ilk üç dereceyi paylaşan güreşçilerin Türkiye’nin diğer 4 bölgesinden gelecek olan ve ilk üç dereceyi paylaşan diğer güreşçilerle birlikte yine İstanbul Bağcılar Olimpik salonunda 6 Nisan 2020 tarihinde Türkiye şampiyonası için İmam Hatip güreşçiler mücadele edecekler.