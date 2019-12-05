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SOSYAL GELİŞİM MERKAZİ DE ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

SOSYAL GELİŞİM MERKAZİ DE ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

MÜEZZİN KURTOĞLU TABURCU OLDU

MÜEZZİN KURTOĞLU TABURCU OLDU

SOSYAL GELİŞİM MERKAZİ DE ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezide 3 Aralık Dünya Engelliler gününü düzenlediği
Bu haber 2019-12-05 10:16:44 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezide 3 Aralık Dünya Engelliler gününü düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Düzenlenen etkinliğin ağır misafiri Belediye Başkanı Bilal Soykan’dı.

Günün kutlaması Belediye Başkanı Soykan tarafından hazırlatılan pastanın kesilmesi ile başladı. Kesilen pastalar yenildi ve engelli kursiyerler sorunlarını Belediye Başkanı Bilal Soykan’a anlattılar ve sorunların çözümü için kendisinden destek talebinde bulundular. Ayrıca kursiyer engelliler özel olan bu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da engellerinin günlerini kutladı ve görevde bulunduğu süre içinde her konuda kendilerine destek vereceği konusunda söz verdi. Herkesin engelli adayı olduğunu bir kez daha hatırlatan Belediye Başkanı Soykan, önemli olan engelli vatandaşların topluma kazandırılmaları konusunda engelsizlerin yapması gerekenlerdir. Onun için biz Belediye olarak dün olduğu gibi bugünde onların yanında ve destekleyicileriyiz açıklaması yaptı.

Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen kutlamaya Belediye Özel Kalem Müdürü Ali Özer ile Meclis Üyesi Mustafa Karahasan’da Belediye Başkanına eşlik etti.

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