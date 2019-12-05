MUHTARLAR ESKİ GÜNLERİNİ YADETTİLER

Akyazı’nın hem nüfus bakımından hem de alan bakımından önemli ve de büyük Mahallelerinden biri olan

Bu haber 2019-12-05 10:12:20 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.