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MUHTARLAR ESKİ GÜNLERİNİ YADETTİLER

Akyazı’nın hem nüfus bakımından hem de alan bakımından önemli ve de büyük Mahallelerinden biri olan
Bu haber 2019-12-05 10:12:20 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın hem nüfus bakımından hem de alan bakımından önemli ve de büyük Mahallelerinden biri olan Taşburun Mahallesinde Muhtarlık yapan Fethi Kılıçoğlu ile Osman Aygün her bir araya gelişlerinde eski günlerinden, Muhtarlık yaptıkları yıllardan bahsederler ve o günlerini yad ederler.

Başarılı ç alışmaları ve getirdikleri hizmetleri ile sürekli olarak anılan ve de Mahalle sakinlerinden takdir gören bu iki Muhtardan Osman Aygün 1984-1994 yılları arasında iki dönem, Fethi Kılıçoğlu ise 1999-2004 ila 2009-2019 yılları arasında üç dönem Taşburun’a Muhtarlık yapan isimler oldular.

Eski Muhtarlardan Osman Aygün kendi Muhtarlığı döneminin zor bir dönem olduğunu Mahalleye döndükten sonra Muhtarların fazla işlerinin kalmadığını, onların sadece Belediye Başkanı ile iyi geçinmek suretiyle Mahallesine hizmet getirme gibi bir kolaylığı olduğunun altını çizerken, Son yapılan Muhtarlık seçimine artık yeter diyerek girmeyen Fethi Kılıçoğlu’da ilk iki dönemimde ben de Köy Muhtarıydım. Son dönemim Mahalle Muhtarı olarak geçti. Bende Osman arkadaşım gibi zorlu bir dönemden geçip Mahalle hizmet etmeye gayret gösterdim.  Muhtarlığı bırakmış olmama rağmen şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma gösterilen yakın ilgiye baktığımda görevde olduğum süre içinde iyi şeyler yaptığıma inanıyorum dedi ve şu anda görev yapmakta olan tüm Muhtarlara başarı ve iyi hizmetler temennisinde bulundu.

 
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