ERGÜN ÖZTÜRK’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

03.12.1958 doğumlu olan ve 61 yaşına basan emekli eğitimci ve bugünün siyasetçisi olan Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi

Bu haber 2019-12-05 10:01:47 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

03.12.1958 doğumlu olan ve 61 yaşına basan emekli eğitimci ve bugünün siyasetçisi olan Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Ergün Öztürk’e partisi olan MHP’li İlçe Başkanı ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi arkadaşları İhsan Özcan, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

3 Aralık 2019 Salı günü yapılan Akyazı Belediyesi Meclis toplantısına katılan Ergün Öztürk, aynı toplantıya katılan Partisinden Meclis Üyesi arkadaşları ile yine aynı toplantıyı izlemek için meclis salonuna gelen İlçe Başkanı Ali Dertli, Meclis toplantısının sona ermesinden sonra kendisini toplantımız var diyerek İlçe Başkanı Ali Dertlinin hemen Belediyenin karşısında bulunan çalışma Ofisine götürdüler.

Arkadaşları ile birlikte Ofise giren Ergün Öztürk, kendisi için doğum günü pastası hazırlandığını görünce önce şaşırdı sonra da yüzüne mutluluk tebessümü yayıldı. “İyi ki doğdun Ergün hoca” iyi dilekleri arasında pastayı kesen Ergün Öztürk hem İlçe başkanına hem de Meclis Üyesi arkadaşlarına teşekkür etti. 3 Aralık 1958 doğumlu olan Ergün Öztürk böylece 61. Yaşına girmiş oldu. Bizde Öztürk hocamıza sağlıklı ve mutlu uzun yıllar diliyoruz.