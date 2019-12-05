AKP İLÇE YÖNETİMİ OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

AK Parti Akyazı İlçe Yönetimi Mesut Ekrem’in başkanlığında toplandı.

Bu haber 2019-12-05 09:57:34 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Yönetimi Mesut Ekrem’in başkanlığında toplandı. Kendi binasında toplanan AK Parti İlçe Yönetimi bir hafta içinde yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yaptı ve sürmekte olan delege tespitleri ve yapılacak olan İlçe kongresine ilişkin konular bu toplantıda ele alındı.

AK Parti İlçe Yönetiminin bu toplantıda paylaştığı bir başka önemli konu ise birkaç gün önce Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte Ankara’ya Genel Merkeze giden ve çeşitli temaslarda bulunan İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in verdiği bilgiler oldu. Ekrem, yapmayı düşündükleri Parti İlçe binası ile ilgili de olumlu sonuçlar ve destek aldığını bu toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi olarak da verdi.

AK Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu toplantısına Belediye Başkanı adına Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak da katıldı.