Öz İplik İş Sendikası Engellileri Unutmadı

Hak İş’e bağlı Öz İplik İş sendikası Akyazı şubesi 3 Aralık Engeliler gününde Çak

Bu haber 2019-12-05 09:54:26 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.