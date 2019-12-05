Öz İplik İş Sendikası Engellileri Unutmadı

Hak İş’e bağlı Öz İplik İş sendikası Akyazı şubesi 3 Aralık Engeliler gününde Çak Tekstil Fabrikasında Engelli çalışanlar ve Çalışanların engelli yakınlarıyla bir araya gelerek Engelliler gününü kutladılar.
Öp İplik İş Sendikası Akyazı şubesi tarafından Çak Tekstil Fabrikasında organize edilen etkinliğe Fabrika müdürü Orhan Şeker, Fabrika Doktoru Yusuf Yüncü, İşyeri baş temsilcisi Saime Elma, Engelli İşçiler, İşçilerin Engelli yakınları ve Sendika üyeleri katıldılar.
İşyeri idarecileri, İşçi temsilcileri, Engelliler ve işçiler 3 Aralık Engelliler gününü Pasta kesip gönüllerince eğlenerek kutladılar.Öz İplik İş Sendikası yetkilileri Engelliler Engelli ailelerine çeşitli hediyeler takdim etti