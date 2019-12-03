AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Akyazı Belediye Meclisi Aralık ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından idare edilen

Bu haber 2019-12-03 23:59:21 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Aralık ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından idare edilen meclis toplantısına 25 belediye meclis üyesi firesiz katıldı. Meclis 11 ana ve bir de ilave gündemi görüşüp karara bağladı.

Gündemin ilk üç maddesinde yer alan Seyfeler Mahallesinde ayrık nizama tabi konut alanlarında yeni oluşturulacak köşe başı parsellerde köye başı parsel cephesi, parsel derinliği, parselin M2 si, Altındere Gündoğan Mahallesi ile Osmanağa Mahallesinde imar yollarının parsel bazında kaydırılması hususunda İmar Komisyonundan, bir önceki toplantıda Hukuk Komisyonuna havale edilen konunun ilgili komisyonlardan geldiği şekli ile oylandı ve oy birliğiyle gündemin 4 maddesi kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan ve Topağaç Mahallesinde imar değişikliğine ilişkin yapılan itirazların değerlendirmesi tam olarak tamamlanamadığı için bu konunun tekrar İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle yapıldı.

Gündemin 6. Maddesinde yer alan husus ömrünü tamamlayan cenaze arıcının trafikten çekilmesi ve damperli römorkun ise satışı konusunda Belediye Başkanı ile Daimi Encümen için istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 7.maddesinde yer alan Taşyatak Mahallesinde ki mevcut okul yerinin Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak devri konusunda Belediye Başkanı ile Encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 8. Maddesine göre 2018 yılında İlçe Müftülüğüne tahsis edilen 3.053, 03 M2 yerle ilgili olarak verilen tahsisin kaldırılması oylandı ve oybirliği ile verilen tahsis kaldırıldı.

Gündemin 9. Maddesinde yer alan Vakıf Mahallesindeki okul yerinin devrinin yapılabilmesi için Başkan ve Encümen için istenen yetkili oybirliğiyle verildi.

Gündemin 10. Maddesine göre; Erdoğdu, Dedeler, Harunusta, Haydarlar, aydarlar, İnönü, Küçücek, Oİnönü, Küçücek, Pazarköy, Türkormanköy, Uzun çınar, Yenidoğan, Yörükyeri ve Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde bulunan cami ve kuran kursları yerlerinin İlçe Müftülüğüne ücretsiz olarak 25 yıllığına tahsisine ilişkin Belediye Başkanı ile Encümen için tahsis yetkisi oybirliğiyle verildi.

Gündemin 11 maddesinde yer alan Boztepe Mahallesinde olan ve Belediyeye ait bulunan 801,81 M2 yerin o yeri Belediyeye devir eden şahsa satılabilmesi için Başkan ve Encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

İlave Gündem 1 de yer alan ve Beldibi, Bıçkıdere, Haydarlar, Güzlek ve Mansurlar Mahallesinde bulunan ve Milli Emlak Müdürlüğüne ait yerlerin Milli Emlak’tan satın alınması hususunda başkan ve encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

İlk sözü AK Partili Meclis Üyesi Özgür Özmen aldı. Kürüye gelen AK Partili Üye Özmen, göreve geldikleri günden Kasım ayı sonuna kadar Belediye olarak yapılan hizmetleri anlattı ve yapılanlar için başkan Soykan ile Daire Müdürlerine teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye MHP’li Meclis Üyesi Ahmet Çetin geldi. Parti yönetiminin aldığı kararla bir müddettir Mahallelere ziyaretler yaptıklarını, bu ziyaretlerde Mahalle sakinleri ile birebir görüştükleri ve onların sorunlarını dinlediklerini, dinledikleri sorunları da Belediye Başkanı ve Kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Meclis Üyesi Çetin, ziyaret ettikleri Mahallelerde karşılaştıkları en önemli sorunun bütçe konusu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü “ Muhtarlarımızda bütçe olmadığı için hizmet yapamamakta ve hizmetin Belediye tarafından yapılmasını beklemektedirler. Muhtarlarımız ve Mahalle sakinleri kendi Mahallelerinden satılan yerlerden elde edilen gelirle Belediyenin kendi Mahallelerinde kullanması gerektiğini savunuyorlar. Haklı oldukları aşikar. Biz de MHP grubu olarak onların bu haklı isteklerini sizlere bu kürsüden aktarmaya çalışıyoruz” Ahmet Öztürk, Belediyenin sadece futbola destek verdiğini söyleyerek Belediyenin futbolun dışında kalan spor kulüplerine ve sporculara da destek vermesini istedi.

FESTİVAL BİR BAŞKA BAHARA KALDI

Kürsüye son olarak yine MHP’li Meclis Üyesi Ergün Öztürk geldi. Öztürk bir önceki Meclis toplantısında dile getirdiği eski Akyazı Kaymakamı Cemalettin Özdemir isminin uygun görülebilecek bir yere verilmesini, yine Akyazı için önemli bir eksiklik olarak gördükleri bir festivalin yapılması konusunun bu toplantıda gündem yapılarak görüşülmesi arzularının gündem maddelerini incelediklerinde göremediklerini, bundan dolayı da üzgün olduklarını ifade ederek konuyla ilgili konuşmalarını şöyle sürdürdü “ Yaşadığımız o asrın depreminde zamanın Kaymakamı Cemalettin Özdemir’in yaptıklarını hiçbir Akyazılı unutmaz ve unutmayacaktır. Ayrıca deprem sonrasında İlçemize kazandırdıklarını tekrarlamama gerek yok diye düşünüyorum. Biz MHP grubu olarak bunları düşünerek Kaymakamımızın adının bir yere verilmesini talep ettik ama dikkate alınmadığını görmenin de üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Sakarya’nın birçok İlçesinde çeşitli isimler altında festivallerin yapıldığını bir kez daha tekrarlayan Ergün Öztürk, neden Akyazı’mızda olmasın diye sordu ve bu konuda yaptıkları çalışmaları yansıtan bir slayt gösterimi sundu.

BAŞKANIN CEVABI

Oturumu yöneten Başkan Bilal Soykan AK Partili Meclis Üyesi Özgür Özmen’e şahsı, daire müdürleri ve yaptıkları hizmetleri için söylediği güzel sözler için teşekkür etti. Ahmet Çetin’e cevap olarak da Büyükşehir Belediyesine bağlanmasından sonra statüleri değişen ve Mahalle konumuna gelen yerleşim alanlarının kendilerine ait bütçelerinin de bu yasa gereği ortadan kalkmıştır. Tüm hizmetler artık tarafımızdan yapılmaktadır. O nedenle Muhtarlarımız bu konuda rahattırlar. Mahallelerimizde bulunan ve Belediyemiz uhdesine geçen bazı ihtiyaç fazlası yerlerin satışı yapılmaktadır. Elde edilen gelirler de yine o Mahallemizle birlikte Akyazı’nın tüm Mahallelerine imkanlar ve istekler ölçüsünde yapılan hizmetler için harcanmaktadır. Belediye olarak biz bu duruma çok dikkat ediyoruz dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ergün Öztürk’ün sorularına karşılıkta şu cevabı verdi “ Belediye olarak biz cadde veya sokaklarımıza isim vermeye pek sıcak bakmıyoruz. Festival konusuna ise sıcak bakıyoruz. Hayvancılık ve Halkoyunları festivalinin içine Akbalık güreşlerini de dahil ederek bu konuyu hayata geçirebiliriz. Ancak bunu önümüzdeki Sonbahar aylarında tekrar konuşalım diyerek suya sabuna dokunmadan, kırmadan dökmeden sorulara cevap vermiş oldu.

Akyazı Belediyesi Meclis toplantısını MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, Harunusta Mahalle Muhtarı Mevlüt Gedik ile bazı vatandaşlarda yakından takip etti.