AK PARTİDE DELEGE SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı Genel Merkezin talimatları ışığında Mahalle Delegelerinin

Bu haber 2019-12-03 23:57:44 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı Genel Merkezin talimatları ışığında Mahalle Delegelerinin tespitlerine başladı. AK Partili üyeler kayıtlı oldukları Mahallenin delegelerini seçmek için parti binasında kurulan sandığa giderek oylarını kullanıyorlar. Geçtiğimiz hafta içinde başlayan ve bu hafta sonuna kadar sürecek olan seçimde partili üyeler 400 asil ve 200 de yedek üye seçimi için oylarını kullanıyorlar.

AK Parti İlçe teşkilatı başlattıkları delege tespitleri seçiminin aksaksız ve sağlıklı bir şekilde sürdüğüne dikkat çekerek, delege tespitlerini tamamladığımızda yine Genel Merkezimizin talimatlarına göre İlçe kongremizi yapacağız açıklaması yaptı.