AKYAZI CHP’DE KONGRE 21 ARALIKTA

CHP Akyazı teşkilatı da İlçe kongresine hazırlanıyor. Belirlenen takvime göre CHP Akyazı İlçe kongresini

Bu haber 2019-12-03 23:55:13 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı teşkilatı da İlçe kongresine hazırlanıyor. Belirlenen takvime göre CHP Akyazı İlçe kongresini 21 Aralık 2019 Cumartesi günü yapacak. Saat 11.00 de başlayacak olan CHP İlçe kongresi Kılıçoğlu düğün salonunda yapılacak.

Şu anda İlçe başkanlığı görevini yürütmekte olan Recep Furuncu’nun tekrar aday olmayacağı kongrede 118 delege yeni İlçe başkanı ve Yönetimi ile İl Delegelerini seçecek.

21 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP Akyazı İlçe kongresine şu ana kadar aday olarak çıkan tek isim Mustafa İyiyazıcı oldu. Kulislerde dolaşan bilgilere bakıldığında seçim gününe kadar ikinci bir adayın daha çıkacağı ve yapılacak olan seçimin çift adaylı bir seçim olacağı şeklinde.