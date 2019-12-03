Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

AK PARTİDE DELEGE SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

AK PARTİDE DELEGE SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

AKYAZI CHP’DE KONGRE 21 ARALIKTA

AKYAZI CHP’DE KONGRE 21 ARALIKTA

Traktörle köprüden kaçak geçtin cezası

Traktörle köprüden kaçak geçtin cezası

ANİDEN RAHATSIZLANAN MÜEZZİN KURTOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

ANİDEN RAHATSIZLANAN MÜEZZİN KURTOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

ON PARMAĞINDA ON MARİFET

AKYAZI CHP’DE KONGRE 21 ARALIKTA

CHP Akyazı teşkilatı da İlçe kongresine hazırlanıyor. Belirlenen takvime göre CHP Akyazı İlçe kongresini
Bu haber 2019-12-03 23:55:13 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı teşkilatı da İlçe kongresine hazırlanıyor. Belirlenen takvime göre CHP Akyazı İlçe kongresini 21 Aralık 2019 Cumartesi günü yapacak. Saat 11.00 de başlayacak olan CHP İlçe kongresi Kılıçoğlu düğün salonunda yapılacak.

Şu anda İlçe başkanlığı görevini yürütmekte olan Recep Furuncu’nun tekrar aday olmayacağı kongrede 118 delege yeni İlçe başkanı ve Yönetimi ile İl Delegelerini seçecek.

21 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan CHP Akyazı İlçe kongresine şu ana kadar aday olarak çıkan tek isim Mustafa İyiyazıcı oldu. Kulislerde dolaşan bilgilere bakıldığında seçim gününe kadar ikinci bir adayın daha çıkacağı ve yapılacak olan seçimin çift adaylı bir seçim olacağı şeklinde.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
23:59 - AK PARTİDE DELEGE SEÇİMLERİ SÜRÜYOR
Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı Genel Merkezin talimatları ışığında Mahalle Delegelerinin...
23:57 - AKYAZI CHP’DE KONGRE 21 ARALIKTA
CHP Akyazı teşkilatı da İlçe kongresine hazırlanıyor. Belirlenen takvime göre CHP Akyazı İ...
14:27 - AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR
Akyazı Belediye Meclisinin Aralık 2019 ayına ait ilk toplantısı 3 Aralık 2019 Salı (yarın)...
01:14 - MHP’LİLER TÜRKORMAN MAHALLESİNDE
Tüm Mahalleleri ziyaret etmek üzere mahalle gezilerine başlayan Akyazı MHP İlçe teşkilatın...
00:44 - MHP’LİLER MECLİS TOPLANTISINA HAZIRLANIYOR
Akyazı Belediyesinde görev yapmakta olan MHP’li Meclis Üyelerinden Ergün Öztürk ile Avukat...
18:14 - Akyazı Ülkü Ocakları’nda Bayrak Değişimi
Uzun yıllar Akyazı Ülkü Ocakları başkanlığı yapan İbrahim Çalıkoğlu yapılan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ