Traktörle köprüden kaçak geçtin cezası

Tarım arazileri Akyazı’nın Boztepe Mahallesinde olan ancak Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet eden

Bu haber 2019-12-03 23:51:58 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Tarım arazileri Akyazı’nın Boztepe Mahallesinde olan ancak Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet eden Adem Civen Boztepe Mahallesindeki Fındık bahçelerinde kullandığı Traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçtiği için toplam 43,75 lira ceza geldi.

Adem Civan geçtiğimiz günlerde bana üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1.Bölge Müdürlüğünden 03.06.2018 tarihinde 54 HV 214 plakalı aracınızla kaçak geçiş yaptığınız tespit edildiğinden diye başlayan 5 lirası geçiş ücreti 35 lirası ceza olmak üzere toplamda 43.75 lira yazılı ceza makbuzu geldi.

Bahse konu plaka Traktörüme aittir. Traktörümü sadece Akyazı’ya bağlı Boztepe Mahallesinde bahçe işlerinde kullanıyorum. Akyazı İlçe Merkezine dahi yılda birkaç kez inerim. O inişlerimi de Traktörüme bakım yaptırırım ve mazotumu alırım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden bırakın traktörümle geçmeyi başka b.ir araçla da olsa hayatımda hiç geçmedim.Traktörle İstanbul’a gidip bu köprüden nasıl geçilir onu da anlamış değilim. 43.lira 75 kuruş için Devletle uğraşamam dedim cezayı ödedim dedi.