ANİDEN RAHATSIZLANAN MÜEZZİN KURTOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Her kesimin ve özellikle de görev yaptığı Caminin cemaat tarafından çok sevilen ve sayılan Akyazı Merkez Yeni Cami (Baraka Cami)

Bu haber 2019-12-03 00:27:54 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.