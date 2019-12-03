ANİDEN RAHATSIZLANAN MÜEZZİN KURTOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Her kesimin ve özellikle de görev yaptığı Caminin cemaat tarafından çok sevilen ve sayılan Akyazı Merkez Yeni Cami (Baraka Cami) Müezzini Kadir Kurtoğlu, görev yaptığı caminin İmam Hatibi Abdurahman Bakır’ın emekliye ayrılmasından dolayı camide geçici olarak İmam Hatiplik de yapan Kadir Kurtoğlu cemaatine dün ikindi namazını kıldırdıktan sonra rahatsızlanarak önce Akyazı Devlet Hastanesine, sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, hem Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hem de diğer hastanelerde yoğun bakım ünitesinde yer bulanamadığı içinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Müezzin Kadir Kurtoğlu’nun beyninde kanama oluşmasından dolayı rahatsızlandığı ve yoğun bakıma yatırıldığı, ancak yapılan tedavi sonrası hızlı bir şekilde iyileşmesi sonucu yoğun bakım ünitesinden çıkarılıp normal servis odasına alındığı öğrenildi. Bu haber sevenlerini ve cami cemaatini sevindirdi.
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