ON PARMAĞINDA ON MARİFET

Ergün Öztürk emekli bir eğitimcidir. Görev ve Müdürlük yaptığı tüm okul ve kurumlarda başarılı olan Ergün Öztürk

Bu haber 2019-12-03 00:20:19 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.