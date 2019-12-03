ON PARMAĞINDA ON MARİFET

Ergün Öztürk emekli bir eğitimcidir. Görev ve Müdürlük yaptığı tüm okul ve kurumlarda başarılı olan Ergün Öztürk bugün MHP’de siyaset yapmaktadır. MHP’den Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ergün Öztürk eğitimde olduğu gibi siyasette de Akyazılılara hizmet vermek için çaba göstermektedir.
Ergün Öztürk hocanın adeta 10 parmağında 10 marifet vardır. Bilmediği hiçbir konu ve beceremeyeceği hiçbir iş yoktur. Elinden ve dilinden her şey gelir. Ergün Öztürk aynı zamanda eli açık bir insandır, yedirmeyi ve içirmeyi çok sever.
Ergün Öztürk’ün dilinden tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü hiçbir zaman eksik olmaz. Mutfak işlerinden de çok iyi anlayan Ergün Öztürk’ün yaptığı en güzel tatlı ise kabak tatlısıdır. Onun yaptığı kabak tatlısını bir yiyen bir daha yemek ister.
Ergün Öztürk de bu özelliğini iyi bildiği için olsa gerek haftanın her Cuma günü Emniyet Müdürlüğünün karşısında bulunan çalışma ofisinde kabak tatlısı yapar ve yaptığı tatlıyı da eş, dost, arkadaş ve komşularına dağıtır.
Ergün Öztürk bu Cuma günü yapacağı kabak tatlısını Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensuplarına ikrama hazırlanıyor. Tabi basın mensupları da Öztürk’ün yapacağı kabak tatlısını yemeğe hazırlanıyor. Bakalım hem kendisinin hem de yaptığı kabak tatlısından yiyenlerin söyledikleri kadar Ergün Öztürk güzel ve lezzetli kabak tatlısı yapabiliyor mu? Basın mensupları şimdi bunun cevabını verebilmek için Cuma gününü merakla bekliyor.