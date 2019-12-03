AKYAZI’NIN YÜKSEK YERLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Akyazı’da havaların soğumasıyla birlikte ısı derecesi de düştü. Soğuk hava alçak yerleşim

Bu haber 2019-12-03 00:11:29 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da havaların soğumasıyla birlikte ısı derecesi de düştü. Soğuk hava alçak yerleşim alanlarında yağmur olarak etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ile etkili oldu.

Akyazılılar sabah uyanıp dışarı çıktıklarında ya da pencerelerinden dışarıya baktıklarında etraflarının bembeyaz olduğunu gördüler. Özellikle Akyazı’nın yüksek kesimleri olan yaylaları ve dağlarında kar kalınlığı belli bir seviyeye gelirken, ısı derecesinin de beklenenin üzerinde düşüşe geçtiği gözlendi.

Macera sever Akyazılılar etraflarında bulunan yüksek kesimlerin bembeyaz karla kaplandığını görünce, araçlarına atlayıp o kesimlere gittiler, bir taraftan karın ve kışın tadını çıkarmanın zevkini yaşarken diğer taraftan da telefonları ile çektikleri kartpostallık resimleri de basın mensupları ile paylaştılar.