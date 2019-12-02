AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR

Akyazı Belediye Meclisinin Aralık 2019 ayına ait ilk toplantısı 3 Aralık 2019 Salı (yarın) günü saat 14.00 de

Bu haber 2019-12-02 14:25:14 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinin Aralık 2019 ayına ait ilk toplantısı 3 Aralık 2019 Salı (yarın) günü saat 14.00 de yapılacak. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlık yapması beklenen toplantıda meclis 11 maddeyi görüşüp karara bağlayacak.

Gündemde yer alan maddelere bakıldığında Belediye Meclisi bugünkü toplantısında İmar Komisyonundan gelen raporları oylayacak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi istenen yerlerle ilgili olarak Başkan ve Encümen’e yetki verecek, İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilen yerle ilgili verilen tahsisin kaldırılmasını oylayacak, yine İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi düşünülen taşınmazların tahsislerine ilişkin Başkan ve Encümene yetki verecek, Boztepe Mahallesinde Belediyeye ait olan taşınmazın satış için Başkan ve Encümene yetki verecek, miadı dolmuş olan bazı araçların trafikten çekilmesi konusunda yine Başkan ve Encümene yetki verecek.

Aralık ayına ait ilk toplantısını bugün yapacak olan Akyazı Belediye Meclisinin görüşeceği en önemli maddenin Topağaç Mahallesinde yaptırılan çok sayıda kişi tarafından itirazın yapıldığı 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak İmar Komisyonu raporu maddesi olması bekleniyor. Bahse konu olan İmar Planı değişikliğine ilişkin çalışmanın taraflı yapıldığı ileri sürülerek 200’ün üzerinde itiraz yapılmıştı.

Ayrıca, 5 Kasım 2019 Salı günü yapılan Meclis toplantısında söz alarak konuşan ve bazı istekleri dile getiren ve o isteklerin ilk yapılacak olan –Meclis toplantısı gündemine alınmasını isteyen MHP grubunun bahse konu olan istekleri ile ilgili Akyazı Belediye Meclisinin bugün yapacağı toplantının gündeminde yer almaması MHP grubu tarafından nasıl karşılanacağı, tepki koyup koymayacakları merak ediliyor.