AKYAZI TARIMINI CANLANDIRMALIYIZ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Akyazı tarımını kalkındırmak için

Bu haber 2019-12-02 14:23:46 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Akyazı tarımını kalkındırmak için günübirlik değil uzun vadeli düşünerek planlamamızı yapmalıyız dedi.

Başkan Bayraktar, günümüzde her mevsim sağlıklı sebze üretme isteği seracılığı önemli tarımsal faaliyet alanlarından birisi haline getirmiştir. Yetiştirilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması hayati bir öneme sahiptir. Bitkilerin gelişebilmesi için belirli bir sıcaklığa ihtiyaçları vardır ve bu nedenle seracılıkta ısıtma önemli bir unsurdur. Seraların jeotermal kaynaklarla ısıtılması teknik ve çevre ile ilgili gerekli önlemler alındığı takdirde, ısıtma giderlerini en aza indirerek ekonomik bir yetiştiricilik imkanı sağlayarak sera alanlarımızın artmasını da sağlayacaktır.

Başkan Bayraktar, Ülkemizin jeolojik yapısının uygunluğu nedeniyle yüksek jeotermal enerji potansiyeli bulunmaktadır. İlçemiz Jeotermal termal enerji potansiyelinin bol olduğu yer olduğu halde sıcak sudan istifade edememektedir. Biran evvel Termal Sera OSB kurulması gerekmektedir. İlçemize Sera OSB kurulması ile ilgili olarak Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve Akyazı Ziraat Odası olarak uzun süredir hem Odamızda hem de Adapazarı’nda SATSO da defalarca toplantı yaparak girişimde bulunduğumuz halde, henüz bir mesafe kat edemedik. Bugün sapanca süs bitkiciliğinde popüler hale geldi ve ekonomik olarak çok güzel gelir elde edilmektedir. Elimizde Jeotermal Kaynak olduğu halde bu kaynağı kullanamaz olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Beyin Akyazı’da sulu tarım seracılığı ile ilgili bir projesi vardır. Buna hiçbir itirazımız yok, ama Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve siyasilerimizden de Jeotermal kaynakları kullanarak Akyazı,da Jeotermal Sera OSB’nin kurulması için de acilen desteklerini istiyoruz.

Sakarya’nın ilçeleri arasında Akyazı göz bebeği olması gerekirken ne yazık ki hizmet fakiri haline geldik. Niye kurulmuyor, niye girişimlerde bulunulmuyor bunu anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bugün bakıyoruz Afyon’da 161.500 metre kare jeotermal Sera OSB bulunmakta, senede 3 kere hasat yapılmaktadır. Bir dekar seradan yılda ortalama 40 – 65 ton arası ürün alınmaktadır. Görüldüğü gibi Afyon, Termal Otelcilikten sonra Termal seracılıkta da hızlı bir şekilde kalkınmaktadır. Bizler ne yazık ki yerimizde sayarak elimizdeki jeotermal kaynaklarını kullanamayarak aciz duruma düşüyoruz. Bizler Akyazı’nın gelişmesi için mücadele veren sivil toplum örgütüyüz. Amacımız İlçemizin kalkınması için hamleler yapmaktadır. Bu hamleleri yaparken de yanımızda siyasilerimizi de istiyoruz. İstiyoruz ki ilçemiz seracılıkta kalkınma hamlesini rahatça yapabilsin. Özellikle nüfusu 16 milyona ulaşan İstanbul gibi bir Pazar ayağımızın dibindeyken onların neden sebze ihtiyaçlarını Akyazı’dan biz karşılamayalım. Kaliteli ürünler üretildikçe sebze ihracatını da rahatlıkla ilçemizden yapar hale geliriz, dedi.