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ALAAĞAÇSPOR KOLTUĞU BIRAKMIYOR 5-2

ALAAĞAÇSPOR KOLTUĞU BIRAKMIYOR 5-2

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ALAAĞAÇSPOR KOLTUĞU BIRAKMIYOR 5-2

Sakarya 1.Amatör Ligi A gurubu lideri Alaağaç Spor Hendek temsilcisi Yeşiller Spor’u Erenler stadında konuk etti.
Bu haber 2019-12-01 13:31:26 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 1.Amatör Ligi A gurubu lideri Alaağaç Spor Hendek temsilcisi Yeşiller Spor’u Erenler stadında konuk etti. Alaağaç Spor Yeşiller Spor’u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini korudu.

Erenler Stadında oynanan maçın ilk yarısında Alaağaçspor Hendek yeşiller kalesine gol oldu yağdı.

Adem’in 21 ve 26, Zafer’in 30 ve Enes’in 31. dakikada bulduğu gollerle 4-0 öne  geçen Alaağaçspor  45. Dakikada  Yeşillersporlu Muhammet’in golüne engel olamayınca  2. Yarıyı skor avantajı ile rahat oynadı.

Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. Alaağaç Spor’un 4-1 lik üstünlüğü ile bitti.

2.Yarıya yine Alaağaç Spor başladı girdiği bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı 54 dakikada Adem Alaağaç’ın 5.inci kendisinin 3.golünü atarak hattrick yaptı.

Bu gole Yeşiller Spor’un golcü oyuncusu attığı takımının ve kendisinin 2.inci golü ile cevap verdi. Oynanan süre içerisinde başkan gol olmayınca maç bu sonuçla tamamlandı. 4-1

Maç bitiminde başlayan fırtına dolayısıyla tribünde asılan Dev Türk bayrağının ipi kopup yırtılma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca Alaağaç Spor’lu Futbolcular ve yöneticiler uzun uğraşlar sonrası kopan ipi tekrar terine bağladılar.

 

Saha :Erenler

Saat 18.00

Hakemler Seçkin Tezcan***Hakan Işık***Metin Ardıç***

Alaağaç Spor

Şener*** Murat *** Enes***Tunahan***Yavuz***Zafer****Fırat***Adem****Bora*** Furkan***Sadullah***Onur***(Yusuf***)

Ant:Mustafa Demir

Yeşiller Spor

Gökhan** Emre**Emin**Yusuf Emre**İlker**Melih Can**Serkay**Emre Ç**Ömer**Muhammet E3nes***Yunus Emre**(Emre A**)

Ant: Muammer Arslan

Goller: Dk 21-26, 54 Adem, Dk. 30 Zafer, Dk.31 Enes, Alaağaç Spor.Dk.45,69 Muhammet Enes Yeşiller Spor.

 
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