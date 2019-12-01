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ALAAĞAÇSPOR KOLTUĞU BIRAKMIYOR 5-2

ALAAĞAÇSPOR KOLTUĞU BIRAKMIYOR 5-2

AKYAZI’DA GÖREV YAPAN STAJYER ÖĞRETMENLER SEMİNERE ALINDI

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AKYAZI’DA GÖREV YAPAN STAJYER ÖĞRETMENLER SEMİNERE ALINDI

Akyazı’da görev yapan 2016 yılı Şubat ve sonrasında atanan, adaylığı kaldırılan
Bu haber 2019-12-01 02:03:14 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da görev yapan 2016 yılı Şubat ve sonrasında atanan, adaylığı kaldırılan (Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılanlar dahil), daha önce aday eğitimlerini almayan yeni atanan kadrolu ve sözleşmeli aday öğretmenlerin seminerleri başladı.

Kurs Müdürlüğünü Akyazı Öğretmenevi ve Akşam Sanat okulu Müdürü Fatih Yılmaz’ın yaptığı seminerde ilk iki günün eğitim görevlisi Akyazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Can ve Sakarya Eğitim Müfettişlerinden Mehmet Özer yaptı.

Aday Öğretmenler seminerleri sırasında;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilgileri öğrenecekler.

45 stajyer öğretmenin katıldığı Seminer sırasında Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacağı, 12 saat süreli eğitim sonunda katılımcılar tarafından yapılacak değerlendirmede, eğitim merkezi, eğiticiler, etkinliğin programı, uygulanan yöntemler ile ilgili görüşler alınacağı öğrenildi.

 

 

 
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