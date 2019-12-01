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MHP’LİLER TÜRKORMAN MAHALLESİNDE

Tüm Mahalleleri ziyaret etmek üzere mahalle gezilerine başlayan Akyazı MHP İlçe teşkilatının bu haftaki Durağı
Bu haber 2019-12-01 01:10:58 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

 

 Tüm Mahalleleri ziyaret etmek üzere mahalle gezilerine başlayan Akyazı MHP İlçe teşkilatının bu haftaki Durağı Akyazı’ya bağlı Türkorman mahallesi idi.

 HP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Belediye Meclis üyeleri ile bazı yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu Türkorman Mahallesi halkının misafiri oldular.

 Türkorman Mahallesi Muhtarı Cihan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve mahalle halkının katıldığı toplantıda ilk sözü alan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli diğer ziyaret ettiğimiz mahallelerde olduğu gibi sizlerle sohbet etmek sorunlarınızı dinlemek ve çözümü için ilgili yerlere aktarmaktır. Bizler vatandaşlarımızın kafasındaki bunlar siyasetçi seçim bittikten sonra bir daha gelecek seçimde mahallemize gelirler imajını da yıkmak için sizlerle buluşmalarımızı şimdi olduğu gibi gelecekte de devam ettireceğiz dedi.

 Daha sonra söz alan mahalle muhtarı Cihan Yılmaz en önemli sorunumuz mahalle yollarının asfaltlanması idi. Yollarımız gayet güzel asfaltlandı. Önemli bir eksiğimiz kalmadı. Bu nedenle Belediyemiz yetkililerine teşekkür ediyoruz. Diyen muhtar Yılmaz Karacasuyunun kanalının temizliğe ihtiyacı var kanal dolu ve bilhassa yaz mevsiminde kokudan rahatsız oluyoruz birde yeni yapılmakta olan otoyola malzeme taşıyan yüzlerce kamyon ormanköy ve bizim mahallemizin yollarını kullanıyor. Yan yol yapılacağı söylenmişti ancak bu güne kadar yapılmadı. Hem toz oluyor ve hem de gürültüden rahatsızız buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz şeklinde konuştu.

 MHP heyeti, mahalle sakinlerinin de sorularını not aldılar ve yapılan çay ikramının ardından Türkorman mahallesinden ayrıldılar.

 
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