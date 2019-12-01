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MHP’LİLER MECLİS TOPLANTISINA HAZIRLANIYOR

Akyazı Belediyesinde görev yapmakta olan MHP’li Meclis Üyelerinden Ergün Öztürk ile Avukat Furkan
Bu haber 2019-12-01 00:41:32 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinde görev yapmakta olan MHP’li Meclis Üyelerinden Ergün Öztürk ile Avukat Furkan Çakıroğlu İlçe Başkanları Ali Dertli ile birlikte 3 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00 de yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında görüşülecek olan gündem maddeleri ile ilgili olarak MHP grubu olarak yapacaklarına ilişkin ortak kararın belirlenmesi konusunda bir araya geldiler.

Avukat Furkan Çakıroğlu’nun yazıhanesinde gerçekleşen bu görüşmeden sonra açıklama MHP İlçe Başkanı Ali Dertliden geldi. Dertli, Belediye Meclisinde görev yapmakta olan diğer iki MHP’linin şu anda verilen bir görevi ifa için bu ön görüşmeye katılamadıklarını, ancak 2 Aralık 2019 Pazartesi günü akşamı parti binasında yapacakları nihai toplantıya katılacaklarını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü “ MHP olarak Mahallelerimizi tek tek dolaşıyoruz ve Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Hemşehrilerimizin bizlere ilettikleri sorunları da bir rapor haline getirip ilgili yerlere veriyoruz ve yapılıp yapılmadığını da yakından takip ediyoruz. Özellikle de Belediyemiz tarafından yapılması gereken hizmetler noktasında Belediye Meclisinde yaptığımız konuşmalarda bu sorunları dile getiriyoruz ve Başkanımızdan da vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen sorunların çözümü konusunda talepte bulunuyoruz. Şu anda yapmakta olduğumuz ön görüşme ve Pazartesi günü yapacağımız nihai görüşmemiz 3 Aralık 2019 Salı günü yapılacak olan meclis toplantısında MHP grubu olarak gündem maddeleri üzerinde görüşlerimizi belirlemek için yapılacaktır”

 

 
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