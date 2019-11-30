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MÜFETTİŞLER AK-BELDE AŞ’DE KAYIP 4 MİLYONUN İZİNİ SÜRÜYOR

MÜFETTİŞLER AK-BELDE AŞ’DE KAYIP 4 MİLYONUN İZİNİ SÜRÜYOR

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MÜFETTİŞLER AK-BELDE AŞ’DE KAYIP 4 MİLYONUN İZİNİ SÜRÜYOR

Ak Belde AŞ’deki Usulsüzlükler nedeniyle görevlendirilen müfettişler eski başkan,
Bu haber 2019-11-30 00:26:39 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Belde AŞ’deki Usulsüzlükler nedeniyle görevlendirilen müfettişler eski başkan, Şirket yetkilileri ve iş yapan müteahhit firmaları tek tek çağırıyor.

Bilindiği üzere geçmiş son 5 yılda kötü yönetimler ve usulsüzlükler nedeniyle iflas noktasına gelen kasasındaki 4 Milyon liranın buhar olduğu iddia edilen, mal varlıkları alacaklı firmalarca haczedilen Akyazı belediyesine ait Ak Belde A.Ş. Bakanlık Müfettişleri tarafından inceleme altına alındı.

 Müfettişler yaklaşık 5 aylık çalışma sonrası eski belediye başkanı Hasan Akcan, eski şirket müdürü Nail Kahveci ve o dönem Ak Belde'de çalışanları ve müteahhit firma temsilcilerini tek tek çağırıp geçmiş dönemle ilgili bilgilerine başvuruyor.

 

 
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