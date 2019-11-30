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KIZILAYIN KAN BAĞIŞI KALESİ AKYAZI

Kızılay kan bağışı konusunda çok duyarlı olan ve katkıları nedeniyle de Kızılay yetkililerinin
Bu haber 2019-11-30 00:08:51 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Kızılay kan bağışı konusunda çok duyarlı olan ve katkıları nedeniyle de Kızılay yetkililerinin kalemiz dediği Akyazı’ya gelerek yine Akyazılılardan kan bağışı aldı. Kızılay’ın kan bağış kampanyasında bu seferki destekçi Akyazı Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

 Yardım seven olmak kanımızda var sloganı ile çarşı merkezinde dolaşmaya başlayan Akyazı Anadolu Lisesi öğrencileri karşılaştıkları Akyazılılara ellerindeki el ilanlarını vererek onlardan kan bağışında bulunmalarını istediler.

Kan, herkesin her zaman ihtiyacı olabilir. Düzenli kan bağışı yapılması ve zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmamız lazım diyen Akyazı Anadolu Lisesi öğrencilerinin çarşı içindeki bu gayretleri Akyazılıların hoşlarına gitmiş olacak ki, bu defa her zamankinden daha fazla kişi kan vermek için form doldurdu ve kan verme sıralarının gelmesi için de sırada bekledi.

Bu durum Kızılay yetkililerinin de memnun etti ve onlarda Akyazı kan bağışında bizim kalemiz derken işte bunu kastetmiştik diye duygularını dile getirdiler.

 
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