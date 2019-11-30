AKYAZILI MUHTARLARIN DAYANIŞMASI

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Akyazı’nın çeşitli Mahallelerinde görev yapan Muhtarlar zaman zaman bir araya gelirler
Bu haber 2019-11-30 00:06:21 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın çeşitli Mahallelerinde görev yapan Muhtarlar zaman zaman bir araya gelirler ve bu bir araya gelişten sonra da dayanışma içinde olduklarını açıklarlar.

Akyazılı Muhtarlardan Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, Pazarköy Mahalle Muhtarı Zekeriya Akcan, Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan ile Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören bu kez Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgin’in misafiriydiler.

Akbalık Muhtarı Bilgin Muhtar arkadaşlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirirken, misafir Muhtarlarda ev sahibi Muhtarın çok güzel ev sahipliği yaptığı fikrinde birleştiler. Muhtarların bu bir araya gelişlerinde sorunlarını birbirlerine aktardıkları v e o sorunların çözümü konusunda karşılıklı fikir alış verişi yaptıkları öğrenildi. 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